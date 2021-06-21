因應疫情，各級學校畢業典禮紛紛啟動線上模式，國立中山大學與國立臺灣海洋大學皆於6/19舉辦首次線上畢典。中山大學校長鄭英耀在視訊中，為3149位畢業生獻上祝福，提出全國首創的「及時雨計畫」，若因疫情家計困難，直到年底都可向學校申請最高2萬元紓困金。海洋大學校長許泰文盼畢業生都能受到滿滿的祝福，邀請副總統賴清德、考試院院長黃榮村等人，一同勉勵畢業生。

校長鄭英耀表示，今年的畢業典禮很特別，不只是畢典改成線上舉辦，也不只是各位畢業生「就地」畢業，而是大家走出校園後，將面對更嚴峻的大環境。各種疫情的限制，雖然可能會暫時打亂大家的計畫，但面對混亂所展現的「清明心志」，將是未來可受用一生的財富。他並強調，多元、創新與冒險，是中山人不變的DNA；祝福中山大學的畢業生們，無論道路平順或崎嶇，都能一直保有對未來的想像、勇於追夢，俯拾沿路皆得精彩。

這場畢典中，也安排3位畢業生代表致詞。中山大學學生會會長林子盛與機電系學生王許軒表示，他們生於921大地震發生那年，在SARS與H1N1的恐懼下度過童年，之後又巧遇教改，而現在的COVID-19，則讓畢業生最後的大學生活亂了調。儘管如此，中山畢業生仍會把這些年來受到的挑戰，化為強勁的海風，面對巨浪、面對疫情，不怯步，解開船繩後，終能乘風破浪、勇往直前。

海大校長許泰文指出，我們的日常生活、社會形態與許多產業，都因為疫情受到很大的衝擊。期勉各位畢業生要不斷的充實自我，勇敢面對各種未知的挑戰，充滿自信的在人生的道路上努力奮鬥，服務社會、貢獻國家，成為社會上不可或缺的藍海菁英，讓母校以各位為傲。他並以《雙城記》的經典名言勉勵畢業生，在這飛快變化的時代，以在海大之所學勇敢追夢。

學士班畢業生代表莊芳如說，這一波疫情的到來，使得畢業前夕的許多活動因此停擺，也影響到出國交換計畫，但更應拉近心的距離，減少抱怨、齊心抗疫，她說，求學期間的磨練，培育我們成為一個沉穩的水手，靜待著大雨後的彩虹，揚帆出發。「連試都不試就放棄，那才是失敗」莊芳如鼓勵一起畢業的同學，無論遇到任何挑戰，都給自己一個嘗試的機會，千萬不要小看自己，人有無限的可能。