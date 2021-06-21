國內本土病例跌到2位數，中央流行疫情中心指揮官陳時中今天也承坦承，目前疫情是穩定中朝向比較好的方向，6月28日能不能解除三級警戒還在評估中。不過有民眾發現，一點開訂位網站發現，許多餐廳、飯店、旅館已經全被訂滿了，引起網友熱議，直呼：「真扯！」

美術館、電影院後有第二批解封場館？ 柯文哲乾脆一句話透漏目標

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增75例本土病例，新增20例死亡，是全國三級警戒以來，確診數首度降到兩位數，陳時中表示，整體趨勢往下，死亡案例會隨著確診案例減少晚一到兩周後才會往下，希望趨勢可以持續，最近案例變少，心情可以放鬆，但行動不可以。

有網友在網路論壇《PTT》表示，今天本土病例數才75例，數字一路下降，想問大家覺得6月28日會不會解封？網友紛紛回應「不可能想多了」、「每天都要問個幾次?」還有網友反映「剛去訂餐廳已經全客滿，真扯」、「現在訂餐廳、飯店都滿了，想訂也沒得訂」。

雖然三級警戒尚未解除，不過有不少網友都發現，大家預期即將解封，都已超前部署，點開網站發現飯店、旅館、青旅全都被訂滿了，還有人打趣說「玩命關頭9可以先訂票了」；不過也有人不以為然指出，之前剛開始每日「+8+9」時大家嚇到漏尿，現在「+75」就急著喊解封，擔心會向國外一樣，「一解封就爆」。