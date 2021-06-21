Covid-19疫情近來逐漸降溫，但防疫仍然不能鬆懈，但民眾想念美食的心情越來越強烈，全國最大的東方美食餐飲集團聽到顧客心聲，攜手2大外送平台，讓民眾在家滑滑手機，美食馬上到家。

想吃大餐又怕吃不完？瓦城泰統集團將整桌合菜精華濃縮成一人份量，推出多款大受好評的獨享餐盒，除「瓦城」及「時時香」餐盒推出全新口味，嗜辣族敲碗的「1010湘」餐盒也上線啦！推出總計12款新口味，包含瓦城「泰式椰汁牛肉」、「泰式椰汁炒雞肉」、「泰式香辣雞腿」、「泰北五花肉」、「咖哩牛肉」，時時香「經典蒜泥白肉」、「香辣嫩雞雲耳」、「糖醋雞丁」、「香干炒豬肉」、「川味牛肉」，及全新上市1010湘「鄉里小炒肉」、「酥炸口水雞」等，快上foodpanda、Uber Eats訂購，獨享美味就是這麼簡單！

瓦城泰統集團旗下6品牌包含泰式「瓦城」、「非常泰」、與全台最大湘菜品牌「1010湘」、跨菜系中式料理「時時香SHANN RICE BAR」、跨國界南洋餐飲品牌「YABI KITCHEN」，因應疫情第三級警戒依舊，為鼓勵顧客多使用外送平台訂餐，即日起至8/14(六)與foodpanda合作，推出每月首2周，整整14天，消費單筆滿額即享8折的優惠。

1111人力銀行黃若薇表示，疫情對餐飲業造成莫大衝擊，也讓上班族工作型態與消費也跟著改變，在家上班、外帶外送變成常態，因此創造不同商機。為了因應疫情一日數變，快速拉高警戒，企業需要快速反應，1111人力銀行為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能，因應疫情一日數變，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。