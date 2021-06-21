總統蔡英文晚間接受電視台視訊專訪。翻攝年代新聞

總統蔡英文今（21）日晚間6時許接受電子媒體視訊連線專訪，距離她上次2020年1月14日接受「英國廣播公司」（BBC）專訪，已經相隔大約1年半。蔡英文受訪時表示，再次感謝美國捐贈250萬劑疫苗，是總統層級在做決策，一併考慮。對於台積電和郭台銘採購捐贈疫苗，蔡英文說，會尊重代理，不要造成障礙，原則就是原廠製造、原廠直送台灣，標示是一般的標示，最重要是免責的法律上問題。

蔡英文去年接受BBC專訪時，是剛當以817萬票當選總統之時，但現在面臨的是台灣新冠疫情確診者達到14080人，已經造成569人不幸過世，施打疫苗後也有數十人不幸猝死。而台灣自購疫苗到貨量不足100萬劑，其他將近400萬劑均有賴於日本、美國和COVAX的援助。

對於美國捐贈250萬劑疫苗，蔡英文晚間受訪時再次表示感謝，原先三位參議員來台時說75萬劑，過一陣子說會增加，他們感受到台灣這次疫情所受到的衝擊，民心不安。美國是總統層級在做決策，一併考慮。這次大家都很辛苦，尤其在歐洲日本美國台灣都要溝通協調。

對於郭台銘、台積電購買捐贈疫苗，主持人問簽約是否不用跟衛服部簽約？是否不用跟上海復星簽約？

蔡英文表示，EUA需要政府給免責權，亦即施打疫苗所造成的傷害給予免責，所以藥廠都只跟政府往來，政府可以給保障。BNT在亞洲區有代理商，其他廠牌沒有這種情況。方法之一就是郭台銘台積電協助，交易模式蠻複雜，有些問題都不是預期到的。上週問題釐清後，希望把這事情往前推。現在也保留各種可能性，希望跟賣方協調可以接受的方式。

蔡英文指出，等告一段落後，會再做報告。立場很簡單，在最短時間拿到最多疫苗，我們國家的立場可以得到尊重。最重要是疫苗原廠製造、原廠直送台灣，這件事是共同意見，我們也會盡力。我們會尊重代理，但不希望代理影響我們的採購，原則就是原廠製造、原廠直送台灣，標示是一般的標示，最重要是免責的法律上問題。