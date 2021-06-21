輕軌二階大順路段進入全面施工，交通局公布替代路段方案。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

高雄環狀輕軌二街工程大順路段圍籬昨完成圍設作業，大順路進入全面施工階段，交通局為降低施工路段交通負荷，今公布沿線取消路邊停車格51格，改以路外停車場274替代，以及大順路南北區替代路段，呼籲用路人注意！

輕軌二階工程大順路段將優先施作四處路段，進行排水箱涵及橋梁改建工程，昨完成A段工區全長720公尺工區圍籬佈設，高市副市長林欽榮今日上午視察工區周邊交通狀況，並呼籲用路人提早改道通行。

依據交通局智慧運輸中心6月19日及20日車流監控數據，大順路施工路段車流較施工前車流減少約30％，主要替代道路的明誠一路車流量則較施工前增加29％；為降低施工路段交通負荷，大順路施工路段將實施「尖峰時段禁止15噸以上大貨車通行」，和大順路交叉的龍德路口、屏路口和龍文街口等處將實施「尖峰禁止左轉管制」，提醒用路人遵行。

對於停車配套措施，交通局指出，裕誠路至博愛路段的大順路沿線共取消路邊停車51格，改以路外停車場7處274格替代，路邊機車格則取消78格，改以為在周邊橫交道路回補87格。

交通局提醒，捷運局將於7月3日起，進行D工區「大順二路沿線的大昌消防分隊至建興路段的施工作業，建議用路人避開施工範圍，多利用替代道路通行，以疏解大順路段車流；大順路北區替代道路為大中路、新莊一路和明誠路；大順路南區替代道路則為同盟路、十全路、九如路。