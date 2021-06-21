民眾發現高雄市鳥松區有人偷焚燒廢棄物，通報環保局處理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

目前疫情居高不下，49歲石姓男子日前竟駕駛自小客車載運混合廢棄物，到鳥松區焚燒。橋頭地檢署調查與偵訊後，認為石男有勾串滅證、反覆實施放火行為之虞，有羈押之必要，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

高雄市環保局日前接獲民眾檢舉高雄市鳥松區一帶，夜間有不明燃燒異味，經環保局前往巡查，發現可疑汙染源，報請橋頭地檢署偵辦。檢方與保七總隊第三大隊第三中隊等單位等成立專案小組偵辦。

專案小組調查發現，石男疑似自今年5月起，駕駛自用小客車載運混合廢棄物，進入鳥松區一處土地內棄置，再趁機焚燒處理。檢警運用科技器材連日蒐證，並於6月17日在鳥松區灣裡段一處土地查獲裝潢廢木材、石膏板、廢輪胎等廢棄物及挖土機1台，拘提石男到案說明。

案經檢察官林濬程訊問後，認為石男涉犯廢棄物清理法第46條及刑法第175條放火罪等罪嫌重大，且有勾串滅證、反覆實施放火行為之虞，而有羈押之必要，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。