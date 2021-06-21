正妹賣家收到買家老婆私訊威脅，網友猜是「棄單新招」。（截自臉書社團《爆怨2公社》）

一名網路賣家上網抱怨，因為賣東西與賣家傳訊聯絡，竟然收到買家老婆私訊威脅「別再跟我老公聯絡」。賣家氣憤表示，貨到買家還沒付錢「你老婆私訊我幹嘛？」，更說自己老公看三上悠亞的IG，「我要去私訊請她不要跟我老公聯絡？！」，笑翻眾網友。

「請問各位賣家有沒有被買家老婆威脅過？」，一名女賣家在臉書社團《爆怨2公社》發文抱怨「我就賣個東西而已貨到他還沒付錢咧！你老婆私訊我幹嘛？誰跟誰聯絡啊笑死！」。

根據女賣家附上的對話截圖，買家老婆私訊表示看過老公與賣家聊天訊息，還說「一樣是有老公有孩子的人，我想妳應該能理解我的心情，希望妳不要再跟他聯絡了」。賣家則回「我從頭到尾都對別人老公沒興趣」，記得請您先生把款項轉入帳戶。

女賣家憤怒說：「我剛剛還看到我老公在看三上悠亞的IG，我他媽要去私訊請她不要跟我老公聯絡？！」更說老公默默看自己發神經病，也看過她與買家的聊天內容，只有一句評論：「管不好自己老公管別人」。

眾網友被女賣家抱怨逗樂，紛紛回應：「我懷疑他自導自演 只是不想付錢 這招我學起來了」、「那就是要棄單，下次我叫外送也要這樣，請外送員不準打給我老婆」、「這絕對是跑單的藉口，拿老婆出來擋。。。好廢」、「一哭二鬧三上悠亞」、「跑單新招厲害了」、「以後賣家照片最好都放豬哥亮還是吳宗憲那種不會引人遐想的照片！比較不會有這些有的沒的事情」。

也有網友關心賣家收到錢沒？女賣家表示還在催第2次，眾網友推測對方應該是真的不想買，才推老婆當擋箭牌。