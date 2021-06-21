國立成功大學前校長夏漢民本月18日在台南市南區自宅過世，享壽89歲。經家屬討論後，決定於28日在台南火化，但因疫情關係僅家人及牧師參與。至於追思禮拜，則暫定於疫情解封後在台北教會舉行，之後骨灰將安置於台北金山基督教平安園區家族墓園。

成大指出，夏漢民於成大機械系畢業後留學美國，取得奧克拉荷馬州立大學機械工程博士後，返台擔任成大機械系客座教授、成大工程科學系主任，之後擔任成大戰後第7任校長。

夏漢民於成大校長任內，克服違建障礙增擴校地、勤勞奔走完成醫學中心建置；在中央任職時，也陸續推動全國工職教育改進計畫、解決國科會經費僵局、推動國家太空發展計畫、推動科技外交等政務。

夏漢民一生治學與政務發展方向皆與科技、實務為導向，與他共事超過20年的部屬陳金雄表示，夏漢民很重視實作，「當時工科系沒有設備，夏漢民自製風洞，帶學生動手做實驗。擔任成大工科系系主任時將工科系依電機、資訊、機械領域分組教學，大幅提升畢業生就業率。」1998年夏漢民榮升國科會（現今科技部）主任委員，推動產學合作，帶動國家研究方向落實產業接軌。