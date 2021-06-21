成熟市場疫情趨緩，全球經濟復甦力道增強，投資人風險承受度提高，新興市場持續吸金。國際金融協會統計，5月流入新興市場資金達138億美元，其中98億美元流入新興債市，新興債市的魅力深獲投資人青睞。由於股市處於高檔震盪，債券成為投資組合中不可或缺的資產，新興市場債券「錢」景仍值得期待。

野村投信表示，截至5月底，新興主權債的利差為333個基本點，仍高於過去十年低點的238個基本點，顯示債券價格仍維持在相對較低水準；從殖利率角度來看，新興美元主權債券殖利率相對較高，在目前低利率環境下依舊頗具吸引力，今年以來至5月27日止，流入整體新興債市的金額已達到361億美元，後市持續看好。

NN(L)新興市場債券基金經理人胡璋健表示，在美國強勁經濟帶領下，帶動整體市場需求提升，有利新興國家能源、金屬、農產品等出口成長，為新興市場提供中國以外的另一個成長引擎，經濟基本面可望提升。此外，新興國家財政體質趨於穩定，IMF新增6500億美元SDR額度援助，可望增加邊境市場國家與新興市場國家的外匯儲備與流動準備，可謂是新興市場的QE。因此，持續看好新興市場與邊境市場債市前景。