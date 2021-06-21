人類天生是群居動物，無法一個人生活，搜狐網命理專欄點名，雙子座、獅子座、天秤座的人最害怕孤獨，他們喜歡時時刻刻與人作伴，假如天天都獨自宅在家裡，只會讓他們焦躁不安，甚至開始懷疑人生。

▍1.雙子座

雙子座非常喜歡熱鬧的場合，很沉迷於外面的花花世界，他們難以忍受一個人的獨處時光，如果讓雙子座獨自待在家，他們會無聊到瘋掉，希望立刻呼喚朋友到家裡填滿空空的屋子。而最能讓雙子座緩解寂寞的方法，正是和一群朋友一起去玩，不論是花天酒地，還是一起去逛街旅行都可以，只要不是一個人都好。

▍2.獅子座

獅子座不像雙子座那麼極端，他們可以一個人待在家兩三天，但時間一拉長就不行了！如果讓獅子座一個人待久了，他們就會變得非常迷茫，甚至開始懷疑人生，思考自己存在的意義究竟是什麼，撐到最後真的受不了，他們就會整理好自己，獨自到街上走一走，感受熱鬧的氣氛。

▍3.天秤座

天秤座是12星座中最喜歡交朋友的人，他們很需要擁有與自己聊得來的好友，能常常和朋友見面聊天，才會讓他們覺得生命很有意義。假如天天都宅在家裡，他們一定會無法接受。在日常生活中，天秤座熱愛邀請朋友來家裡開派對，一起談天說地最讓天秤座覺得開心。