女星夏如芝去年3月和張捷登記結婚，相差7歲的姐弟戀開花結果，隨後在9月迎來女兒「小芝麻」報到，今（21日）她卻在臉書透露痛失二胎的消息，不斷向來不及見面的二寶自責喊「對不起」，讓眾人看了相當不捨。

夏如芝表示，月初才和張捷看著驗孕棒的兩條線，開心地向女兒芝麻說：「妳要當姊姊囉！」從沒想過二胎這麼早來報到，夫妻倆立刻開始規劃給2個孩子的房間，自己也暫停了每天的健身環運動，並期待兩週後的複診。

沒想到，一家三口大前天回診時，卻得知寶寶沒了的消息，讓夏如芝難過自責：「對不起，都是媽媽的錯」，並透露自己一開始知道有二寶後，雖然開心但也有了擔心，坦言受疫情影響，目前收入不穩定，很多原訂工作都延後或停擺，讓她很憂心照顧不好寶寶，「人家說，寶寶會感受到媽媽的心情...一定是媽媽讓你覺得是我不希望你來，對不起...真的很對不起...媽媽真的很自責」。

夏如芝認為是她還沒準備好，貼心的二寶不想造成他們的壓力，才決定先不來，並向二寶喊話準備好再相聚，「媽媽會趕快把身體照顧好，好好準備好！到時候一定要再來當我們的寶寶喔！二寶，我們約好囉！」最後又叮嚀一次「我是媽媽夏如芝，爸爸是張捷，要記得喔！我們晚點再見囉！」