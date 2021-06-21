目前已有AZ、莫德納等疫苗共約500萬劑抵台，以後民眾可能面臨混打，即第一劑和第二劑要打不同廠牌的疫苗。專家表示，疫苗混打在科學和學理上都不是問題，關鍵在如何突破法規限制，指揮中心應先做小規模臨床試驗，一旦成功，就可進行混打。

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台灣目前已進了AZ及莫德納疫苗共約500萬劑，永齡基金會及台積電在政府授權下也將買進1000萬劑的輝瑞BNT疫苗，台灣至少會出現AZ、莫德納及BNT等三種疫苗，以後民眾打第一劑、第二劑時可能會是不同廠牌，但混打是否安全，備受社會關注。

對於疫苗是否可以混打，指揮中心的回應是「相關科學實驗正在進行」，並未給予肯定答案。不過國外許多科學研究報告都已證明，疫苗是可以混打的，有時候混打的效果還更好。

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，關於疫苗混打，國外已有很多分析研究，都說明安全性沒問題。根據國外研究，第一劑打AZ疫苗，第二劑打莫德納或BNT疫苗，效果很不錯；但如果第一劑打莫德納或BNT疫苗，第二劑仍然要打原廠牌的疫苗，不能打AZ疫苗。

黃立民指出，疫苗混打，並沒有太多副作用，安全性也沒問題。他認為，國內可以仿照國外經驗，嘗試進行疫苗混打，再對施打者進行觀察，以隨時調整處理。

前疾管局長蘇益仁則說，國外已有很多研究報告說疫苗可以混打，台灣要跟進，不是科學或學理有問題，關鍵在於法規。因為根據現行規定，要在國內進行疫苗混打，要先進行臨床實驗，確認沒問題後，才可以推動。

蘇益仁建議指揮中心，如果害怕混打會出問題，那就先做一個小規模的臨床實驗，譬如召集20至50人，他們第一劑先打AZ疫苗，第二劑則給他們打莫德納疫苗，然後觀察看看反應怎麼樣，這同時也可當作是第四期臨床實驗。