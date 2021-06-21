微風本館隱匿櫃姐確診年中慶照辦？ 業者：獲知後當晚就已閉店消毒

疫情嚴峻，百貨櫃姐確診連環爆，有微風廣場員工向⟪中時新聞網⟫投訴，微風本館G樓有櫃員6月16日篩檢陽性，不過公司卻無封館消毒，也並未對內外進行公告，還繼續舉辦年中慶。對此，業者回應，16日接獲通知後當晚就已閉店進行例行消毒。

投訴人表示，公司完全沒有相關公告，是透過客人通知和網路新聞才得知館內有同事確診，雖然官方表示當天已閉店消毒，但工作人員稱當天8點打烊離開本館時，並沒有看到有清消人員進入，並質疑怎麼可能在閉店短短一晚上，就消毒完整。

投訴人提到，確診櫃員所在位置旁是有許多員工和民眾會出入的廁所，但公司卻隱匿消息，無法讓員工安心，雖已有多位同仁向樓管反應，但卻只得到已經消毒的回應。另外他也反應，公司為了業績還照常舉辦年中慶，有許多員工因此到臉書粉絲團留言抗議，「公司沒有危機處理意識」、「不顧員工和消費者的性命」，不過卻都沒有得到任何回覆，並透露粉絲團上的相關留言也疑似被隱藏處理。

員工和網友到微風臉書粉絲團留言抗議。(擷取自臉書)

對此微風表示， 6月16日當天獲知消息，因接近閉館時分，所以在當天晚上進行清消。而該專櫃人員檢測陽性後，就沒有進專櫃上班，目前在防疫旅館隔離中，而同櫃位的櫃姐也進行篩檢，目前均呈陰性，一切都是按照指揮中心規定行事。

衛生局也表示，確診案已於6月18日完成疫調，匡列接觸者1人，個案發病前已休假故無職場接觸者，已於6月19日完成個案居住地及工作地戶內外環境噴消等防疫措施。針對百貨未封館或發公告通知，衛生局則回應，無法規範員工確診須強制該公司暫停營業或對內外進行公告，只要員工確診該公司完成環境噴消等防疫措施即可。

(剪輯/林映汶)