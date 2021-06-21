聯合國貿發會議（UNCTAD）於當地時間21日公布最新的「2021年世界投資報告」顯示，預計2021年全球外國直接投資將觸底反彈，增速在10％至15％，但仍然會比2019年的外國直接投資水準低25％左右。報告預計，2022年外國直接投資將繼續增長，最樂觀的情況下，將達到2019年的外國直接投資水準。至於全球外國直接投資的前景高度不確定，將取決於經濟復甦速度和疫情捲土重來的可能性等因素。

按區域統計，2020年流向歐洲的外國直接投資下降了80％，流向北美的外國直接投資下降了40％。發展中地區的外國直接投資下降不均衡，拉丁美洲和加勒比地區下降了45％，非洲下降了16％。而流向亞洲的外國直接投資則增長了4％，是唯一取得增長的區域，占2020年全球外國直接投資總量的一半以上，增幅主要受中國等經濟體驅動。亞洲也是2020年對外直接投資唯一增長的區域，增幅達到7％。

報告指出，中國的外國直接投資在2020年增長了6％，達到了1490億美元，為全球第二大外國直接投資流入國，主要由技術相關行業、電子商務和研發所推動，反映了中國成功遏制新冠疫情流行，GDP增長迅速恢復。中國同時是2020年全球最大投資國，2020年中國對外直接投資穩定在1330億美元，中國跨國企業的持續擴張和積極併購為其奠定了基礎。