疫情期間，身體保養更受注目，經常消毒或是處於乾燥的冷氣房，身體保濕更為重要，除了護手倍受重視，身體保養跟清潔，也成為家居保養儀式感必備的一環，從去角質到保養銷售翻倍，居家防疫期間，就是備戰肌膚實力的最佳時刻。

分區保養盛行後，除了可以一瓶萬用的身體保養，也有個別針對局部的保養產品，像是最常見的手部保養、頸部保養，因疫情消毒習慣增加，護手需求大增，需要經常使用護手保養的人，就會精打細改用身體保養填裝隨身瓶，如果是平時可愛小巧的護手霜，是許多上班族的療癒保養，加上各大品牌經常聯名，可愛外裝也讓護手霜成為包裡的必備小物，各大業者在搶攻身體保養市場的同時，也順勢推出護手產品，搶攻防疫保養市場。

SABON晶透夢境護手霜30ml。（SABON提供）

SABON晶透夢境身體磨砂膏320g。（SABON提供）

SABON晶透夢境限量系列，將東京縮影為和式萬花筒投射在限量包裝上，展現日系美學，晶透夢境限量系列包含完整身體護理、居家香氛、限定禮盒，還有針對夏季發表的晶透夢境清爽保濕凝凍。

L：a Bruket將北歐夏季代表接骨木花作為氣味，加入身體保養中，身體乳、護手霜質地輕盈好吸收，潔膚露清潔又兼顧保溼，去角質使用海鹽成分。

L：A BRUKET 243 身體乳接骨木花 240ml。（10／10 HOPE提供）

L：A BRUKET 246 手部去角質接骨木花 120g。（10／10 HOPE提供）

歐舒丹明星商品杏仁緊膚凝霜每年週慶都熱銷萬瓶，今年改版推出後達95％天然成分，包裝上也大幅減少26％的玻璃使用量，呵護肌膚之際也能守護環境。