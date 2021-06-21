台北市長柯文哲今赴議會備詢，台北市議員秦慧珠問，給自己在防疫表現打幾分？柯文哲說，大部分都OK，疫苗管理不好還是認錯；秦慧珠說，如果你當教授會給這個學生幾分？柯回答，這個學生已經很厲害了；對此，秦慧珠痛批，大部分很好，但有3件事就把你死當；秦說，全國這麼多局長有人請辭？科長股長被送檢調？這件事已經讓你死當，造成傷害太大。

北農爆群聚因「低成本防疫」付代價？ 柯文哲：若要休市就是過猶不及

秦慧珠痛批，這件事情是你管理不善，又隨便下指令快快打，現在我覺得最倒楣就是3個工作人員，他們還後續要被檢調懲戒，自己要檢討，還有士林養護之家，上個月信義區有養護之家員工確診，第二天就清空，把所有老人送到相關單位，但士林這家8日發生確診到今天才處理，士林養護之家很倒楣。

秦慧珠說，還有北農，搞什麼東西，三大破口沒完沒了，不是已經結束，是持續在發展，你已經死當了，後面3題都不及格，柯文哲回應，我想用我的方法可以解決，養護之家的確也學到一課。