我國世大運男子標槍銅牌選手黃士峰，今天在田徑協會於國訓中心田徑場舉辦的東京奧運測驗賽第二次試擲中擲出85.03公尺，成功達到東京奧運參賽標準(85公尺)，成為標槍選手鄭兆村之後，第二位取得東奧參賽資格的田徑選手。

黃士峰在過去一年，世界積分排名在第30名內。由於今年疫情因素，國內田徑賽事皆延期或取消，導致黃士峰的世界田總積分排名也於這個月滑落至第35名，落到32位保障名單外。經過選手與教練團反映，本季黃士峰近況極佳，過去個人最佳成績也有86.64公尺實力，卻苦於國內無賽事也無法出國參賽，將失去長期以來努力爭取東奧參賽資格的機會。

因此田徑協會經過選訓會議討論，決定將原先就為了國訓田徑奧培隊籌備的營內測驗賽拿來向世界田總提出正式賽事申請，以嚴謹的泡泡模式規劃組織一場男子標槍單項賽事讓黃士峰在營內與鄭兆村以及十項全能王晨佑三位選手較勁。

6月29日是田徑項目達標截止日前最後一周，世界各國也多在這周為潛力選手舉辦賽事做最後衝刺。國際田總將於7月1日公告最後世界積分排名與取得參賽資格的名單。目前我國田徑尚有110公尺跨欄陳奎儒、400公尺跨欄陳傑與100公尺楊俊瀚在安全名單內。黃士峰今日的表現可見得為了東京奧運做了相當充足的準備。