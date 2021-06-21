彰化公布最新足跡 。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣連續４天零確診破功，20、21日陸續檢出里長夫婦確診，另外還有南投宗教工作者和參與靜坐的彰化男子也都確診了，彰化縣衛生局21日公布最新一波疫調足跡，包括圓明聖道院、員林全聯、神腦國際、小北百貨等。

縣長王惠美表示，公布足跡不是要獵巫，只是提醒在時間點內有重疊，要多留心健康自主管理。