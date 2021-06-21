彰化公布最新確診足跡 圓明聖道院還有全聯被逛了好幾次 18:432021/06/21 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化公布最新足跡 。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化公布最新足跡 。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真） 彰化縣連續４天零確診破功，20、21日陸續檢出里長夫婦確診，另外還有南投宗教工作者和參與靜坐的彰化男子也都確診了，彰化縣衛生局21日公布最新一波疫調足跡，包括圓明聖道院、員林全聯、神腦國際、小北百貨等。 縣長王惠美表示，公布足跡不是要獵巫，只是提醒在時間點內有重疊，要多留心健康自主管理。 六輕再傳1員工確診 快篩陰才能進出六輕工業區 單日確診創新低 阿中認沒降級條件 #新冠肺炎 #台灣 #彰化 #圓明聖道院 #全聯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄早餐店老闆解離後確診 陳其邁：無社區傳染風險 16:182021/06/21 生活 桃園5確診創新低 六輕群聚添3人 足跡僅龍潭中興郵局 15:142021/06/21 生活 基隆今增2例確診 1例死亡 確診個案1例為養護中心住民 17:062021/06/21 生活 南彰化里長夫妻確診 4熱區啟動快篩監測 04:102021/06/21 地方新聞 苗栗縣21日新增3例確診 縣長再三呼籲長者盡速施打疫苗 16:072021/06/21 生活 桃竹苗確診＋23 親屬間傳染是主因 04:102021/06/21 地方新聞 士林長照機構47確診3死 重症全送新光醫院 12:172021/06/21 生活 彰化里長娘辦法會驅疫情 跨6縣市群聚至少4人確診 17:132021/06/21 生活 基隆確診＋1 成功、仁愛市場可望復市 04:102021/06/21 地方新聞 宜蘭確診男搞失聯 衛生局證實人找到了 09:302021/06/21 生活 桃園確診5起創新低 六輕群聚再添3人累積11人 17:062021/06/21 生活 生活熱門新聞 桃園5確診創新低 六輕群聚添3人 足跡僅龍潭中興郵局 - 生活 解封無望？北農45人確診 萬華進入第三波感染 - 生活 作家吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲 - 生活 南彰化染疫里長娘主持私人神壇 宗教服務接觸者逾30人 - 生活 暴雨輪到中部了 鄭明典：可能會有點久 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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