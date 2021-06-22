【政新鮮】蔡英文悼念拜登愛犬「失禮」了？ 鄭村棋：台灣人命不如外國狗！

立法院日前三讀通過紓困4.0預算案，共編列將近2600億預算，值得注意的是藍營提出的普發1萬元現金、國產疫苗須完成三期臨床、公開「3+11」會議記錄，都遭民進黨團以多數反對票壓制封殺，當中更有無黨籍加入。社運人士鄭村棋接受《中時新聞網》訪問，怒轟綠營炒作高端疫苗股價謀財害命，甚至動用國會多數暴力踐踏台灣老百姓生命，完全與民心相違背，不知民間疾苦。

行政院長蘇貞昌先前以「開倉濟眾」形容紓困4.0，鄭村棋質疑基層仍有符合一切資格的勞工，歷經繁瑣的行政程序申請後一個月，還是領不到紓困金成了「紓困孤兒」。他更指出勞工紓困貸款暫緩收件，僅開50萬個名額根本不夠用，他說：「連要還的貸款都這麼多人搶著辦理，就能知道這麼多人飢渴、受不了」，痛批因施政種種錯誤，間接造成疫情蔓延，國人水火不容的窘境。

鄭村棋直言，綠營每天都在算計權力，腦袋裡面都裝的都是錢與股票，不了解老百姓的生活，更不論近日來因施打AZ疫苗和染疫身亡的民眾。他認為，從疫情爆發至今所有錯誤的政策，3+11破口、國際疫苗採購、國產疫苗EUA審查等，都應該被追究，不該是讓真相石沉大海。他強調，民進黨諸多立委對於老百姓心聲完全聽不進去，只聽從最上層的那根「指揮棒」。

蔡英文在美國總統拜登推特下悼念其愛犬引來外界批評。(圖／Twitter)

總統蔡英文因悼拜登過世愛犬惹議，鄭村棋表示，全世界沒有任何一位國家領導人對於拜登去世的愛犬正式表態，堂堂一國之尊對去世的狗表示哀悼，恐遭世界各國貽笑大方。鄭村棋還批評，因防疫政策錯誤而染疫身亡的國人，不但遲遲獲得政府致歉、染疫國賠提案遭否決，還得知我國總統在推特上哀悼一隻狗，要這些家屬作何感想？鄭最後說：「不論民進黨怎麼天天開記者會大內宣、對外大外宣，都掩蓋不了政策錯誤的事實。」