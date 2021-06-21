綠營62位立委，18日在立院投票反對公開3+11會議紀錄。國民黨多項提案也均遭民進黨封殺。而民進黨立委范雲過去因召開機師協調會，被外界視為是防疫破口，也在18日投下反對票。但范雲今日接受媒體採訪表示，自己比誰都希望「3+11」能被調查清楚。對此，民眾黨發言人蔡峻維嘲諷，她應該當吹哨者，把「3+11」所有的一切攤在陽光下。

民眾黨發言人蔡峻維。（圖/蔡峻維提供）

據《風傳媒》今（21日）報導，針對「3+11」爭議，范雲接受該媒體採訪時表示，當初召開協調會的原因，是因為自己接到許多的機師陳情，表示他們已經面臨精神崩潰等狀態，在考量飛安的問題下，她認為「指揮中心應該要聽到第一線的聲音」。范雲強調，自己心裡比任何人都難受，並希望「3+11」能被調查清楚。

對於范雲盼「調查3+11」的說法，蔡峻維21日在臉書PO文質疑，既然范雲放話支持調查，結果投票卻否決公開3+11會議紀錄。他指出，先前黨團協商中，朝野的確獲得共識，由行政院成立「3+11 決策調查小組」，三個月內提出「3+11」決策報告，但由行政院調查指揮中心，等於「自家人調查自家人」，本就有公信力的考量，最後公布的調查報告，若無最關鍵的會議紀錄佐證，真的能稱得上是「還原真相」嗎？

蔡峻維強調，公開會議紀錄，讓真相大白，遠比陳時中部長那一千零一句的「我負責」更重要。他也建議，范雲若想自清，不能只是嘴上說著「希望調查清楚」，應該當起吹哨者，把「3+11」所有的一切攤在陽光下。