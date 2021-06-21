愛心食物箱提供弱勢家庭學生溫飽。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

因應疫情學校停課，卻成為弱勢家庭學生的夢魘，因為無法再打包營養午餐回家，還有人獨自在家挨餓；立委馬文君啟動愛的快遞，採購麵食、雞肉調理包及生土司，還請總鋪師烹煮爌肉、豬腳，讓孩子得以溫飽。

國姓國中校長林家如指出，學校營養午餐是孩子一天中最重要的一餐，但在停課後，學生無法再從學校打包營養午餐回家，擔心一家三口斷炊，還有學生希望老師提供泡麵果腹；許多家庭因為疫情，家長沒工作沒收入，孩子有一餐、沒一餐；還有單親家庭，媽媽生病無法久站，孩子很懂事，用電鍋把冷飯煮成稀飯，配上醬瓜度過一天。

馬文君表示，台灣並不是每個家庭都能豐衣足食，有些弱勢家庭的孩子，正是需要營養、正在發育的年齡，因為疫情停課，營養午餐被迫中斷，必須忍受飢餓。

馬文君啟動愛的快遞，在愛心食物箱中裝進口罩、雞胸、雞翅、咖哩調理包、乾拌麵、毛豆、Feeling18生吐司，還請埔里鎮熱心的廚師，現煮豬腳爌肉、瓜仔肉，加上南投縣政府食物銀行物資，和營養午餐費折算採購的乾糧，由校長、老師們充當外送員，宅配到學生家中。

馬文君指出，近期由於疫情嚴重，許多家長的工作受到影響，甚至失去收入來源，為求得溫飽變得奢想，看到國姓國中弱勢家庭的孩子，猶如社會的縮影，感謝林家如校長和熱心的老師們，讓弱勢家庭孩子暫時不擔心下一餐，未來，也將持續結合縣府和各界的力量，募集「愛心食物箱」，讓孩子們的營養補給不中斷。