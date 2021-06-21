美國聯準會(Fed)釋出提前升息的鷹派訊號，道瓊工業平均指數以及其他美股表承壓收低，亞股周一(21日)普遍開低，日經225指數更是一度重挫超過千點、下跌超過4%，創4個月來最大跌幅，終場跌勢稍作收斂，收跌953.15點或3.29%、報在28010.93點。分析師認為，由於日本一直缺乏國內經濟刺激，加上投資人獲利了結、日股處在多年來高點，才會出現這波修正。

日經225指數今年以來最高上漲超過11%，若從去年3月股災低點計算，更是一度大漲超過8成，改寫日股歷史新高，並隨著國際市場波動，截至上周五今年上漲超過6%。

綜合外媒報導，里昂證券日本公司執行服務主管Takeo Kamai指出，有鑑於日本市場一直缺乏刺激，加上與國際市場牽連極大，許多投資機構消化上周Fed較為緊縮的貨幣政策意向後，周一在亞股獲利了結，但日股從去年走勢至今表現仍相當強勁，所以認為日股這波跌勢更像是個健康的波動。

日本首相菅義偉17日傍晚宣布將調降包括東京、大阪9都道府縣防疫等級，從「緊急狀態」調至「防止蔓延等重點措施」，預計至7月11日，沖繩縣繼續延長緊急狀態，岡山縣和廣島縣預計20日解除緊急狀態。東京奧運會原訂於2021年7月23日開幕，但市場對於日本逐步解封管制措施，有疫情重燃的疑慮，目前疫苗接種第一劑已經達2000萬人，第二劑762萬人，預期月底將達到4000萬人至少一劑接種疫苗。

東京都知事小池百合子也在近期宣布，東京奧運期間取消所有場外轉播會場，負責日本政府防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔指出，若奧運舉行期間日本疫情擴大，將會毫不猶豫發布緊急事態宣言，比賽將在空場環境下進行。先前有就有專家統計資料指出，若東京奧運會最終在該狀況下舉行，將蒙受2兆4133億日圓(約6395億元新台幣)損失。