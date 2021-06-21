美股重挫，台股今(21日)收盤下跌255.56點，外資調降台積電評級至「中立」，目標價從655元砍到580元，台積電終場下跌20元，收在今日最低價583元，距離外資目標價580元僅相差3元，分析師表示，台積電到年底前都產能滿載，3奈米先進製程可望在2022年下半年量產，就長期趨勢而言，有很大的發展空間，今日股價已有很大的反應，對於外資降評僅1日反應的機率大。

台積電17日才在除息當天順利填息，摩根士丹利隔天就調降台積電評級至「中立」，大摩認為，隨著台積電製程延伸到5奈米之下，資本支出大增，恐失去摩爾定律長期以來的成本優勢，衝擊毛利率低於50%可能成常態，還表示未來3至5年股價不會大漲，股價恐如「死錢」（dead money），利空影響，台積電今開盤即跌破600元，以590元、下跌13元開出，盤中最低來到583元，重挫20元，並一舉摜破5日線、10日線、月線、季線以及半年線，終場收在最低點583元。

大盤指數上周一度站上17417點的近期新高，而台股想要再攻高，權值股王台積電即扮演重要角色，摩爾投顧分析師江國中表示，外資在台北股市以及媒體報導上都占有一定份量，也往往造成市場波動，例如今年1月外資就曾喊出7、800元的目標價，短期也有推升效果，但後來股價就呈現拉回，今天股價反應很大，今開低、一路震盪走低、收最低，且跌破均線。

至於為什麼只反應1天，江國中說，從長線的角度來看，包括代工的台積電、聯電以及上游的矽晶圓廠，到年底前產能都滿載，大家回想一下台積電在2年前主要是7奈米製程，經過先進製程提升後，今年的大宗是5奈米，而2年前股價是300多元，現在到5、600元，同時，從7奈米製程到5奈米，台積電的營收、獲利都大暴衝，從5奈米到3奈米，不僅面積減少40%，運作速度提升15%，功率消耗減少3成，邏輯密度會成長70%，高附加價值的晶片應用會需要用到很多3奈米晶片，那時才是台積電真正爆發的時候。

江國中認為，今年晶片供不應求，第2季毛利率會上升，第3季以目前掌握到的資訊，也有一定水準，從台積電的K線來看，目前在盤底，中段整理先休息一下，後面應該還有值得期待發展的空間，有很多投資人喜歡存股，既然是存股，就不能看短，反而應該趁有利空下跌的時候進場，投報率也會比較好。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。