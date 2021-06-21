受到南科園區台積電等「護國群山」科技大廠的群聚加持，推升台南房市熱絡發展，激勵預拌混凝土廠出貨量持續增加；主要以南部地區為主的環泥(1104)指出，第二季的出貨量會比首季增加1成以上。國產建材實業(2504)預期，台南廠第二季的出貨量，會比去年同期成長20％。

至於主攻高端市場的台泥(1101)表示，量可增7％上下，主要是價格穩定在高檔，可為獲利加分。

環泥預估，第二季預拌混凝土發貨量會在45萬立方米左右，發貨量會至少比第一季多10％。

包括台積電在內的南部科學園區，區內近七成的科技廠辦建案都使用國產建材預拌混凝土，國產建材指出，也因為南部科技廠及周邊房地產的需求大幅增加的貢獻，國產第二季目前每個月的出貨量都在55萬立方米以上，估計會比第一季增加20％以上。

預估2021年預拌混凝土出貨量可達550萬立方米的台泥指出，由於主攻高端房地產建案、高規格標準的廠辦，今年的出貨量會比去年小幅增加；但，整體的毛利率、獲利能力的提升幅度，會比量的增加還要大。