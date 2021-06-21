為提供250萬會員快速購物服務，新光三越APP功能優化再升級，除了於新光三越實體店可使用禮券（含贈品禮券、商品禮券）或點數（每100點折30元）折抵消費外，即起於APP精選優惠購買商品，或透過專櫃人員熟客系統提供1對1購物服務，會員存於APP的電子禮券、會員點數，將可同步於線上購物時進行折抵。無論線上或線下消費，記得先用手上的禮券、點數折抵、再用skm pay支付，讓禮券、點數一點都不浪費。

百貨業界獨家的新光三越熟客系統，客製化的服務，已提供逾2萬名專櫃人員深耕主顧客經營，5月以來以餐飲食品、化妝品表現最佳，近期因服飾、精品進入換季折扣期，搭配館內及銀行加碼活動，亦有效帶動服飾類商品的表現。

而新光三越APP結合時下議題密集策展，5月以來已策展如「外帶精緻套餐的100種場景」、「我的自煮時代100道美食」等主題，涵蓋生計用品、美妝、家電、保健食品等5000多項商品，希望滿足會員的各式需求。