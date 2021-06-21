金門第1座有機農業集團栽培專區廣達6.85公頃，目前已著手建構相關栽培設施。（李金生攝）

楊鎮浯縣長今天下午現場勘查時強調，成立有機集團栽培專區的目標為提供鄉親安全、健康的食材。（李金生攝）

金門縣府大力推動有機農業，規畫在縣農業試驗所設置面積廣達6.85公頃，全島第1座有機農業集團栽培專區，並已完成經營管理標租案簽約作業，未來以每月生產4萬公斤有機蔬果，讓鄉親吃出健康、安全為目標。

楊鎮浯縣長今天下午率同建設處長陳祥麟、農試所長楊慧明等人現勘時強調，金門除金酒與觀光產業外，跨境電商及大健康產業也是目前縣府重點發展的項目，近年來食品安全受到各方重視，有機農業更是大潮流和大趨勢，也是屬於大健康產業中重要的一環。

楊鎮浯指出，金門農業集團栽培專區不僅是金門第1座，也是離島第1座公設有機集團栽培專區，目標就是希望帶給鄉親安全的食材來源，同時也提供青農返鄉就業機會，未來初步規畫將優先提供地區校園營養午餐，也希望廠商多與地區菜商、菜販合作，一起發展金門有機農業，找出離島農業另一個發展方向。

建設處表示，金門地區絕大多數農產品均仰賴台灣運送，不僅增加成本支出和運輸碳足跡，也影響蔬果新鮮度，縣府基於推動「吃在地、食當季」的安全永續農業，2019年著手規畫這座「有機集團栽培專區」，爭取農糧署4000餘萬元經費補助，目前已完成園區聯外農路、田間排水、灌溉取蓄水及供水、澆灌管網及自來水、電力管網等基礎環境工程，總面積約6.85公頃。

承租的地區青農說明，此一有機專區預計建置農業溫網室設施200座，目前正由縣府轉呈農委會爭取計畫補助，並規畫於1年內取得有機驗證轉型期，3年內取得有機認證。未來將配合時節生產青江菜、波菜、西瓜、聖女番茄等蔬果，並培育地區農業人才、導入生產科技，後續初估每月平均可生產4萬公斤蔬果，提供地區消費食用。