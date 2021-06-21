科技部最新公布「大專學生研究計畫」，國立暨南國際大學學生總共申請79件，通過38件，通過率48％，核定通過件數，比去年大幅成長211％，創下暨南大學建校26年以來最佳紀錄。

暨大校長武東星表示，大學的使命在於教學、研究、服務，如何讓研究向下扎根，落實基礎的科學研究，培育優秀研究人才，則是大學最重要的命題。

因此，他在今年2月就任後，即鼓勵暨大二以上大學生，積極參與研究計畫，提早接受研究訓練；為鼓勵學業成績前20％學生，向科技部提出研究計畫申請，除科技部核定每位學生每月研究助學金6000元，8個月共計4萬8000元之外，校方還特別再加碼業務費，提供師生進行基礎科學研究與教學訓練。

大學部學生提出的研究計畫包羅萬象，包括汽機車酒駕者對酒精鎖相關議題研究、虛擬實境遊戲對於運動的推廣、新住民子女溯根活動相關研究、受刑人未成年子女汙名現象的社會學研究、前瞻物聯網MQTT5.0安全實作、架構國教課綱學習平台自動化系統的教育課題、與藍光發光二極體的創新材料研究等。

暨大資訊管理學系學生邱品萍指出，台灣在2016年全世界不安全通訊協定建置數的調查中，不安全的MQTT broker建置數排名世界第5。因為她對於網路資訊安全領域有濃厚的興趣，所以主動與網路資訊安全專家簡宏宇教授聯繫。在簡教授的鼓勵之下，她鎖定能夠讓物聯網設備在5G網路環境下，更方便及有效率的NB-IoT通訊協定技術為出發點。透過最新的MQTT協議5.0版本的研究，能夠強化物聯網傳輸過程中的安全性，成為國內業界未來導入5G-IoT的安全解決方案之一，也讓中小型企業面臨5G的環境下，能有更好的資訊安全防護。