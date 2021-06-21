女星葉家妤因結婚生女息影7年，最近為民視新八點檔《黃金歲月》復出，21日與劇中弟弟潘柏希一起受訪。葉家妤坦言這次角色「采苓」的第一人選其實不是自己，而是妹妹白家綺，讓她想到當年演《父與子》時發現自己鬧出人命懷孕了，當時是妹妹神救援無縫接軌、從劇中的小三扶正變正宮補她位置，讓她專心待產；這次她接到民視邀約便心想：「我報恩的機會來了嗎！」白家綺此時突然捧著花現身另個視訊框，姊妹倆說著相隔7年的相互救援過程及心情，雙雙在鏡頭前激動噴淚！

白家綺說，其實是她報恩才對，「11年前我進演藝圈，因為我姊姊是葉家妤，所有人對我特別好、特別寬容，大家因著對妳的愛也保護我。現在我也希望妳感受到，在妳這些年不在的日子，我做了很多努力，希望大家現在像善待我一樣善待妳，讓妳重新找回步調、給妳鼓勵」。互道「有妳真好」的姊妹情深感人對話，也讓兩人各自在鏡頭前不斷拭淚。

葉家妤剷肉10公斤，亮麗復出演出《黃金歲月》。（民視提供）

白家綺回憶，當年姊姊跟她說「怎麼辦，我懷孕了」，她立馬回姊姊「沒關係，妳就去，妳一直想要當好媽媽，其他交給我！」多年後，她接到「采苓」這角色也覺得很讚，無奈已經懷孕了，只能忍痛拒絕，後來當聽到公司有意找姊姊回來演，她真的非常為姊姊開心，「我現在完全可以理解，11年前我要進演藝圈時，姊姊怕我辛苦，不想要讓我進來的心情，她已經離開7年又要回來，演員跟她好不容易習慣的母親妻子角色截然不同，還要面對批判和比較，相信她一定充滿期待又害怕受傷害，但我相信她一定會做得很好。至少從24歲女開始演，妳就完勝！」

潘柏希問白家綺要演葉家妤的弟弟，有什麼建議？白家綺笑說：「你就演得像她哥哥就對了！因為采苓就跟葉家妤本人一樣善良單純，為什麼外界總覺得我比較像姊姊？就是因為她真的單純到讓人為她擔憂！像一隻蝸牛沒有殼，總是赤裸裸地展現自己，你會擔心她走路被東西打到怎麼辦，會有想要保護她的衝動」。

葉家妤與劇中弟弟潘柏希一起視訊受訪。（民視提供）

葉家妤為角色剷肉10公斤，整個人變得年輕亮麗，且為了調整體態還穿上防駝背衣、狂練胸，結果竟然把胸圍練到大一個罩杯，再度重現八點檔女神風采！她自認瘦一點真的比較好看，大家看她的眼神更溫柔，也不諱言演員老公陳宇風看她的眼神有了改變、經常眼冒愛心，她笑說：「有點困擾，他會七早八早就趕小孩上床睡覺！」還搞笑成承認自己真的太累時偶爾會「求饒」、「請他放過我」，有時則是要配合他、回饋一下，兩人似乎重拾年輕時的熱情。

會不會又玩出人命？她說自己很小心，老公更小心，「因為他覺得現在這樣兩個孩子、一家四口是最完美的狀態，他是做事有條理規劃的人，如果再多一個小孩，可能又要換車子、房子，所以沒有想要再多一胎的打算！只要他小心，就絕對不會鬧人命！請大家放心！」雖然老公不介意她演親密戲，但偶爾還是會故意深情地走到她面前逼問「是誰的？」她就要斬釘截鐵告訴對方：「是你的！都是你的！」

葉家妤一見到妹妹白家綺現身視訊激動落淚，哭到妝都花了。（民視提供）

她復出拍戲後因壓力太大，有一段時間臉嚴重過敏、脫皮、流湯，幾乎爛掉，劇組所有人都很替她擔心，換了很多醫生後找到病因是酒糟性皮膚炎，最近已經調整得很不錯。葉家妤笑說，老公這年紀還會「想要」，她都覺得要偷笑，「畢竟當年演《父與子》時算真的漂亮、又瘦身材又好，但我這幾年經歷癡肥、爛臉，宇風哥不會因為我臉爛了就不求歡、還是有需求，對我絕對是真愛！」真誠坦白的回應笑翻大家。

這次復出拍戲，老公陳宇風就扮演神隊友角色，在家照顧兩個即將升小四、小一的女兒，「以前沒看過老公這一面，他真的好有肩膀，當我壓力太大、回去找他哭時，他會告訴我『不要怕、我給妳靠』！我覺得自己不行了而哭泣時，女兒都會跑過來抱我、安慰我，還會寫『I love you』紙條、端溫開水給我喝，天啊！好有愛的表現喔！」她說，與老公有講好，一個人接戲時，另一個就帶小孩，現在的老公很甘願做好待在家的父親角色，「他一直很羨慕我跟兩個女兒關係很緊密，她們會講內心的秘密、說愛我，現在的他跟女兒也有了這一層關係，女兒也會賴著他，該他父愛噴發時，他也做得很好！

葉家妤在《黃金歲月》飾演辛苦扛家計的女孩采苓。（民視提供）

葉家妤在《黃金歲月》飾演王彩樺的女兒。（民視提供）

她劇中角色從小扛家計，戲外的她因為家裡債臺高築，讀高中時就會跟媽媽在路邊賣炸雞、發愛心面紙打工，為了還債，高中畢業後她趕緊出社會工作賺錢、沒有繼續升學，做過端牛排、賣手機、當會計、賣服飾、站櫃等許多工作，30歲前所有的收入全交給媽媽，後來拿回存摺時數字是零。過去曾有媒體報導她家多達2600萬，她坦言債務的洞很大，是一直累積，原因是爸爸太重義氣、單純相信親戚朋友，所以「簽了很多名」、被倒了很多錢，因為不是爸爸個人因素，所以雖然背了很多名義的債務，但她從來沒怪過父母，「我爸媽都是好人，我也是很認命，我生在這家庭，生來就是要背債務，我們家的人都很認命，反正大家一起努力、有困難一起經歷。所以我看到采苓這角色，才會這麼有感覺，心想：這不就是我們家嗎？我相信我累積的人生經歷，可以好好詮釋這個角色。」