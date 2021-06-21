嘉鳳獅子會感念快打站所有工作人員的辛勞，今21日中午送上620顆蘋果，慰勞辛苦的工作人員，也象徵祝福嘉義市在這波疫情中能平平安安度過。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉鳳獅子會感念快打站所有工作人員的辛勞，今21日中午送上620顆蘋果，慰勞辛苦的工作人員，也象徵祝福嘉義市在這波疫情中能平平安安度過。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市在港坪體育館開設大型疫苗接種站，為75歲以上長輩接種新冠肺炎疫苗進入第5天，每天都有超過150名人員在現場為民眾服務，嘉鳳獅子會感念所有工作人員的辛勞，今21日中午送上620顆蘋果，慰勞辛苦的工作人員，也象徵祝福嘉義市在這波疫情中能平平安安度過。

本次捐贈蘋果活動由國際獅子會300-D1區嘉鳳獅子會第34屆會長羅惠美、第35屆會長朱懷玉及300-D1區前總監，嘉義市議員張秀華帶領幹部前往。嘉鳳獅子會表示，雖因疫情期間社團無法辦理交接，透過捐贈蘋果方式，除了對接種疫苗從中協助辛苦工作人員的感謝外，也透過公益活動，獻上嘉鳳獅子會獅友們的祝福，希望嘉市在嚴峻疫情中平平安安。

嘉義市政府社會處表示，幾天的快打站疫苗接種服務過程中，每天衛生局、社會處、警察局和陽明醫院都動用150人左右人次協助場外交通維持、人員報到與注射工作，更有全市所有里鄰長和里幹事在各里奔波發送通知單或協助預約掛號，同時也有嘉義市輔具資源中心、復康巴士和計程車司機支援，才能夠讓流程如此順暢，這是大家通力合作的成果。

明天22日是本梯次大型接種站開設最後一天，75歲以上的長者都可以透過網路預約方式接種疫苗，市府再次呼籲，提高疫苗的接種率是社區保護力最重要的一環，希望符合資格但還沒有接種的民眾都能盡速接種。