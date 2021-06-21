因應綠色環保材料趨勢，台塑（1301）2019年投資並持股19.07％銘安科技，主生產一次性使用的民生消費用品，如餐具、紙杯及吸管等可分解塑膠產品，為國內生物可分解塑膠領導廠商。伴隨新擴建中科虎尾廠已於2020年第四季投產，生物可分解複合膠粒年產能由4千噸提升至2萬噸；受惠全球限塑政策推進，且疫情影響將逐漸減緩，今年營運可望隨產能增加，獲利明顯復甦、成長。

此外，材料-KY（4763）開發的可降解材料已獲得歐盟認證，透過使用醋酸纖維素製造的產品可在使用後於堆肥或特定環境下，分解成葡萄糖和醋，最後成為二氧化碳和水並進入生物循環，有助擴大在歐洲地區的產品推廣與開發各式應用。

材料-KY指出，受惠各國環保法規帶動，公司還投入研發材料開發與新產品應用，可取代無法生物降解並對環境有害的塑膠微粒，在化妝品、個人護理產品有相當大商機，也可應用在食品包材及農業用膜等方面。

為此，材料-KY也在綠色產品的初步量產做好準備，預計2021年把研發花費增加百分十，焦點產品為可降解吸管，目標為中國內需市場。

永裕（1323）營運主要為化妝品、家庭用品、藥品等包材容器，客戶多為資生堂、3M、Chanel、花王、嬌生、SK-II、P&G、蘭蔻等國際大廠。數年前即開始佈局環保材料的研發創新，已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶研發成果行銷予客戶，陸續出貨中。

永裕伴隨電商營運活絡，加上擴大大陸滴眼劑容器產線及疫苗品容器產線順利量產，有助營運質量升級。至於浙江新廠一期工程正順利推進，預計2022年第二季投產。