六年甲班師生就投入畢業紀念冊的籌備工作，文案自己寫、照片自己挑、紙質自己選、版面自己排。（港尾國小提供／張毓翎台南傳真）

全球限量5本，每本不到400元的費用，但心意是無價的。（港尾國小提供／張毓翎台南傳真）

全球限量5本，每本不到400元的費用，但心意是無價的。（港尾國小提供／張毓翎台南傳真）

全球限量5本，每本不到400元的費用，但心意是無價的。（港尾國小提供／張毓翎台南傳真）

全球限量5本，每本不到400元的費用，但心意是無價的。（港尾國小提供／張毓翎台南傳真）

台南市麻豆區港尾國小今年僅3個畢業生，因此早在1個學期前，六年甲班師生就投入畢業紀念冊的籌備工作，文案自己寫、照片自己挑、紙質自己選、版面自己排，共32頁的畢業紀念冊，是港尾畢業班心血的結晶，全球限量5本，每本不到400元的費用，但心意是無價的。

港尾國小今年只有3個畢業生，台南社區大學攝影班和彩妝造型班的志工們，每年都會義務來幫孩子們拍畢業照。照片是有了，但若想要製作1本畢業紀念冊，因為數量太少，單本平均印刷費用太高，並不划算。

拜科技之賜，現在在網路上可以客製化量身訂做，但前提就是得從頭到尾自己編排。師生花了不少時間，找齊一至六年級導師，還有校長、會長、主任和老師的照片，完整記錄六年生活點滴，並邀請師長和學弟妹們給予祝福，還親自寫下給十年後自己的一封信。

六年甲班導師姜修慧說，孩子在港尾六年的生活很精彩，真的很想幫他們留下完整的記錄。

校長李啓榮表示，因為疫情的關係，很多學校的畢業典禮都停辦了，但港尾師長堅持要給畢業生一個線上畢典，盡力彌補，讓孩子沒有遺憾。這本畢業紀念冊見證了孩子的成長，也證明了孩子的能力，感謝老師和家長的協助和支持。