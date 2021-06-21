6月21日是國際瑜伽日，斜槓女王連靜雯的其中一個身分就是瑜伽老師，她時常在社群媒體上面分享自己練習心得照片與影片。回顧她的瑜伽生涯，至今已超過15年，從25、26歲時因為看到一段話「你在幾歲的時候開始鍛鍊瑜伽，你的身體的狀態就會停留在那個年紀」，因而開始走向這條道路。2017年，因身旁友人鼓勵，她開始上研習課並成功考取證照，開始了瑜伽教學的旅途。

近期因為三級警戒宅在家，連靜雯也將瑜伽課程轉為線上課程，她笑說自己現在是3C達人，每次線上活動都要有4台3C用品一起開工，一台開鏡頭視訊、一台放音樂、一台看學生動作互動、一台錄影，結束後也能自己截圖拍照，做簡單的小影片。為響應21日國際瑜伽日，她也鼓勵學生一起在社群上放上瑜伽照片，並分享瑜伽帶給你的改變和感動，「我的健康我負責，我堅持鍛煉我驕傲」，也向長久以來堅持鍛鍊的自己致敬。

連靜雯不當瑜伽老師時也會自我精進。（楠軒工作室提供）

回憶第一個教學的地方，連靜雯笑說「超遠」。當時是和瑜珈班一起考教師證照的友人，一起到新北市海山去服務當地的學生，之所以說是「服務」，是因為當時開課完全是志工回饋，沒有收取任何費用，單純就是將瑜珈所學貢獻給研習的單位。連靜雯笑說，當時自己的工作區域大多在大安區，不管是開車還是坐捷運過去都要40分鐘，真的很遠；但是是人生第一次瑜珈教學，也是給自己堅持的訓練，每周五固定花時間給自己空間，獲得了滿滿的成就感跟感動，結束之後也會跟同學一起到附近街道吃海山美食，是當時每周最期待的事情之一。

她第二個開課的地方是在內湖潘若迪老師的教室，每周固定的課程也持續了一年的時間，有時要出國工作，好友林韋君也會來代班教課；而現在的開課地點是自己事業的夥伴們，連靜雯也是完全無酬的奉獻，僅收每人場地費50元提供給場地，自己則完全不支薪，「真心是想幫助大家變美變健康，希望大家可以透過瑜珈找到自己溫暖又堅定的力量。」夥伴不論任何運動程度都歡迎加入，但唯一條件就是要持之以恆的來練習，不能只是想來的時候才來。