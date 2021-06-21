張淵森法官21日再度發文，對實聯簡訊制表達看法，他說，行政院及指揮中心、刑事局都在同一個行政權之下，但當初說簡訊僅能作為疫調使用，如果作為犯罪偵查的工作，將違反個人資料保護法。

張淵森澄清，他先前只是對於警方用實聯制簡訊來聲請搜索票一事，他認為有「不當」之處，但並未認為檢察官及警方取得該簡訊的程序不合法或不具證據能力，因為這些法律問題不是他所處理到的問題，應由未來司法審判來審視。

他指出，許多檢警認為，指揮中心宣示實聯制簡訊「僅作為疫調使用」，不會造成偵查機關取得該簡訊的程序不合法，所以不需要限於疫調使用，但他認為警方在聲請搜索票時，就應該在個案中排除實聯制簡訊。

張淵森解釋，民眾傳送簡訊時，是因為全國三級防疫警戒，因為民生購物需求，及不配合將遭處罰鍰的壓力之下，非完全出於自由意志，如果用這些簡訊來作為對其自身不利的佐證，對民眾恐怕有失公平。

他也提供另一個質疑表示，如果將行政院、指揮中心、衛福部及刑事局視為同一個行政權之下，如果已先宣示實聯制簡訊僅能作為疫調使用，一旦改作為犯罪偵查的工作，違反蒐集目的外的使用，恐觸犯個資法。