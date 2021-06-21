台東卑南遺址公園五色鳥親鳥忙進忙出，辛勞哺育下一代。（莊哲權攝）

台東卑南遺址公園五色鳥親鳥辛勞育雛，幼鳥在洞口好奇探看。（莊哲權攝）

台東卑南遺址公園五色鳥親鳥辛勞育雛，幼鳥順利離巢。（莊哲權攝）

台東卑南遺址公園1對五色鳥在枯木上鑿洞育雛，5、6位鳥友花了1個多月全程記錄，直到幼鳥羽翼漸豐後，順利離巢，台東縣東海岸攝影學會理事長黃文彬說，在空曠的公園賞鳥，大家謹守不超過群聚人數的規定，並且保持社交距離，防疫兼消遣，成了疫情緊繃期間的小確幸。

畢業快樂！1隻超萌的五色鳥幼鳥在洞口觀望了一陣子後，終於鼓足勇氣，飛出洞口 ，守候的鳥友一陣驚呼，隔了約1個鐘頭後，二寶也猝不及防地振翅高飛，有人因為沒拍到扼腕，也有人覺得若有所失，不過，能參加小小五色鳥的畢業典禮，他們都認為是件幸福的事。

黃文彬表示，5月中旬在卑南遺址公園發現五色鳥鑿洞產卵，便開始記錄這鳥夫婦的育雛日常，5月21日破殼後，親鳥不論烈日或下雨，每天忙進忙出，抓各種昆蟲及果實回來哺育幼鳥，還要當剷屎官，不時清理洞裡的便便，雖然看不到樹洞裡的幼鳥，但是完全可以體會到鳥爸、鳥媽的辛勞。

他說，親鳥辛苦育雛約3周後，五色鳥寶寶逐漸長大，偶爾會探頭出來，好奇地看著外面的世界，直到6月17日，兩隻幼鳥在大家的祝福中離巢，這對親鳥也完成了延續後代的重責大任，令人欽佩。

黃文彬指出，正值三級防疫期間，該學會5、6名會員，幾乎每天都去「上班」，現場不會超過10個人，大家都戴上口罩，並保持社交距離，而卑南遺址公園人員也在一旁立告示牌，提醒大家不要違反防疫規定，在空曠的公園賞鳥、拍鳥，既能防疫，又可以打發時間。