台北農產運銷公司群聚感染累計45人確診，全台各地買菜爸媽都心驚驚，都想提問「我們買的菜會不會有問題啊？」彰化縣內有7間果菜批發市場，縣長王惠美表示，已發公文要求做好相關預防性措施。

衛生局長葉彥伯表示，縣內目前沒有相關與北農確診者的接觸者，但是這部分仍得很謹慎，蔬果產銷鏈遠比想像中複雜得多，不僅有菜商，也有盤商，有登記和沒有登記的零售業者，多都與北農有直接或間接的交易，有交易就會有接觸，有接觸可能造成傳播鏈，目前還是很小心，保持高度警戒。

彰化縣長王惠美表示，各市場都要求做好相關防疫措施，農業處每周不定期隨機抽查各市場防疫情況，提醒相關承銷人、供應人及工作人員等做好健康管理，已提醒各農民團體注意自身防護，交易過程，務必全程配戴口罩，一旦出現身體不適，要前往採檢。

由於各果菜市場人員也經常到北農交易，縣長王惠美表示，目前尚未收到農糧署通知何時對果菜市場等，接觸面大的人員施打疫苗。