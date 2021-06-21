生技股添生力軍，亞果生醫(6748)七月將申請登錄興櫃，該公司開發的人工眼角膜已在台灣進行人體臨床試驗，預計今年完成試驗後，力拚明年向衛福部申請三類高階醫療器材銷售許可，佳惠眾多排隊等待配對捐贈眼角膜的病患。

董事長謝達仁表示，由於今年初已陸續取得各國人工眼角發明專利，目前已瞄準中國、印度等兩個眼角膜極度缺乏的國家，作為下一步進軍的目標。

亞果位於高雄路竹生技醫療產業專區，專注於人體組織器官修護生醫材料的研發生產，是國際上少數專精於再生醫學 領域細胞支架(cell scaffold)公司。目前已取得國內外多國專利以及各國FDA認 證許可，包括傷口照護、牙科、骨科、眼科、運動醫學、醫學美容、心血管專科等領域的高階醫療生醫材料。

亞果表示，目前共取得五項一類醫材台灣TFDA銷售許可，五項二類醫材台灣TFDA銷售許可，兩項高階醫材美國、新加坡、菲律賓及越南FDA銷售許可，並且還有多項台灣TFDA取證中產品。在智慧財產權上更取得台灣、美國、中國、日本、韓國、印度及歐盟24項專利，還有多項專利公告審查中成果輝煌豐碩。

亞果開發的人工眼角膜已在台灣進行人體臨床試驗，預計今年完成人體臨床試驗後，明年申請衛福部三類高階醫療器材銷售許可，未來則將進軍中國及印度。

此外，亞果在也布局醫學美容領域，目前已完成多功能皺紋填補用的膠原蛋白植入劑，將應用於傷口照護以及毛髮照護，另外，則是鎖定抗老化肌膚市場。

謝達仁表示，目前亞果最吸睛的研發專案是「器官重建」，已與三軍總醫院心臟外科團隊合作進行動脈以及整顆心臟重建再生的計畫，動物試驗持續進展中。

此外，亞果也與高雄醫學大學的醫療團隊也合作進行腎臟器官體內重建再生的動物試驗，如果器官可以在動物體內重建再生，未來人類將可不必排隊等待器官捐贈，包括心臟、腎臟、肝臟、胰臟等器官都將可以運用豬隻器官來取代。

亞果已規劃七月登錄興櫃，主辦承銷券商為富邦證券，協辦為合庫證券及大展證券。