台北市長柯文哲日前爆料，民進黨立委高嘉瑜幫小禾馨診所喬到85瓶疫苗，禾馨醫療營運長林思宏出示對話紀錄與施打名冊，強調一切皆造冊施打。對此，台北市政府發言人陳智菡表示，禾馨上傳的名冊上確實有非醫事人員，而高嘉瑜至少5次來訊要求，請託配送疫苗給禾馨診所，痛批林思宏避重就輕、模糊焦點。

陳智菡表示，市長柯文哲在6月2日的防疫會議上關注疫苗施打狀況，發現有部分大型醫療院所有疫苗施打緩慢的問題，這涉及疫苗覆蓋率與保護力，因而要求衛生局了解，衛生局則主動提出應可在一週內施打完畢。

陳智菡說，一週的期限是衛生局同仁自行提出，表示一週時間合理，衛生局在市府政策還沒開放給診所自行施打疫苗時，就先給禾馨疫苗的確有錯，但衛生局也一再要求禾馨施打要符合規定。初步核對，禾馨上傳的名冊上確實有非醫事人員，若與禾馨對北市府的承諾不符，給非醫事人員施打，就會依法開罰。

陳智菡指出，根據衛生局長黃世傑的相關通訊內容，立法委員高嘉瑜至少5次來訊要求、請託配送疫苗給禾馨診所，不斷要求數量增加，禾馨林思宏執行長卻避重就輕、刻意不提這段過程，還刻意模糊焦點，林思宏執行長說法與事實明顯有出入。