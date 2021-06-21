南投縣連續11天零確診，疫苗接種人數累計3萬2038人；縣長林明溱表示，針對新冠肺炎確診死亡者，及接種疫苗致死者，依家庭經濟狀況差異，由縣府提供10萬元、15萬元到20萬元不等慰助金，協助家屬度過難關。

南投縣截至21日，累積獲配送疫苗4萬600劑，接種人數 3萬2038人，完成率79％，占全縣18歲以上人口比率7.6％；其中，日本捐贈AZ疫苗2萬8300劑，接種1萬9804人，完成率70％。

縣府針對第一線防疫人員，在新冠肺炎疫情期間，因配合辦理防疫措施，遭受感染確診者，視狀況酌予發給最高每人10萬元慰助金。

縣府社會及勞動處指出，接種新冠肺炎疫苗致死亡者，如死者為列冊低收入戶發給慰助金20萬元，中低收入戶則為15萬元，一般民眾10萬元。新冠肺炎確診死亡者，列冊低收入戶發給20萬元慰助金，中低收入戶15萬元，一般民眾10萬元。慰助方案毋須申請，由衛生局彙整資料會同社會及勞動處確認後，直接通知家屬並擇期發送。