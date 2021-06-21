財政部國產署4月26日公告招標20宗國有土地設定地上權，今日開標結果，標脫10宗，標脫率5成，決標權利金總金額30億5307萬元。

國產署次招標設定地上權案地租年息率3.5％，其中1％隨申報地價調整，2.5％依簽約當期申報地價計收。

國產署分析這次標脫結果，台北市松山區等8宗土地首次列標即順利標脫。其中台北市松山區土地使用分區為敦化南北特定專用區，近微風南京購物商場，有11家投標者，由皇翔建設股份有限公司以權利金8億5350萬餘元得標，溢價率61.55％

此外，台中市南區土地使用分區為第二種住宅區，對面為台中高工，有5家投標者，由厚榮實業股份有限公司以權利金9299萬餘元得標，溢價率31.19％。

台南市北區土地使用分區為「商特-2(1)」商業區，毗鄰開元振興公園，有4家投標者，由寶贊開發事業股份有限公司以權利金3億5898萬元得標，溢價率20.24％，顯示優質區位標的深受市場青睞。

國產署進一步表示，今年7月將持續推出區位條件優質標的，以設定地上權方式活化大面積國有土地，期在兼顧國庫收益下，創造民眾、業者及政府三贏。