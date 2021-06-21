（取自臉書）

國民黨台北市議員羅智強批民進黨讓台灣成為疫苗乞丐，引起綠營人士群起攻之。國民黨文傳會副主委黃子哲指出，民進黨2013年舉辦「113火大遊行」，也痛批馬政府與對岸簽ECFA是「把台灣當乞丐」，如今民進黨執政五年多，ECFA沒廢也不敢廢，蔡英文還多次強調台灣出口到大陸的貿易額屢創新高，難道民進黨也是把台灣當乞丐？而且還洋洋得意？

日本以及美國接連捐贈台灣疫苗，國民黨內包括主席江啟臣、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕甚或羅智強等人，都紛紛表達感謝之意。黃子哲表示，如今我國已到貨的疫苗，國外捐贈的數量竟比自行採購的還多，不正凸顯蔡政府在疫苗取得上的無能？

黃子哲直言，羅智強所強調的，是民進黨在疫苗佈局上的延誤與失敗，是不爭的事實，民進黨及綠營人士要對疫苗乞丐說來批鬥也不是不行，但先為過去所謂簽ECFA是把台灣當乞丐的汙衊，先認錯及道歉。否則民進黨不就坐實「昨是今非」的雙標黨，有什麼資格好說嘴？