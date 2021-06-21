大馬女神林明禎表示，拍戲時說廣東話對白是一大挑戰。（滾動工作室提供）

鄧麗欣分享拍片時的趣事。（滾動工作室提供）

人氣女星鄧麗欣、大馬女神林明禎、黃子華、張繼聰、王菀之、陳湛文主演，陳詠燊執導的2022年香港賀歲片《飯戲攻心》經過多個月來的拍攝後順利殺青，主創們在電影拍攝的主場景，以香港新年傳統習俗「撈起」儀式，預祝大家風生水起、歡樂安康。

大家在歡笑聲中預祝新歳，來自大馬的林明禎，最熟悉自己家鄉「撈起」習俗，儀式中玩得特別投入，大家一邊起筷、一邊欣賞預告，現場洋溢一片過年氣氛。

鄧麗欣表示戲裡飾演神經質的女生，被問要周旋於黃子華和張繼聰之間，拍喜劇會否忍不住笑場？她表示自己的角色有很多感情瓜葛，「當然也有好多搞笑場面，都好好玩」。而林明禎戲中飾演網路紅人，笑說角色跟現實很貼近，對她來說是一個大挑戰，「跟這麼多前輩合作，壓力很大很緊張，要說廣東話對白，每次都覺得好難，因為大家說的廣東話都好道地，我好像外星人一樣，很難融入。」

黃子華在戲裡飾演大哥，他形容自己是一個「好大哥」，他笑說：「我們三兄弟住一起，我一定是很窮啊！還要處理弟弟們的感情、事業。」他戲裡有不少金句，其中一句他印象最深刻是「相信就是命運，不信就是緣份」，但他笑說自己其實也不太懂。