針對基層檢察官今不滿台南地檢署檢察長葉淑文，不是負責相驗遺體的外勤檢察官，卻疑似搶打疫苗，疑有特權，除擬提刑事告發外，並請法務部對葉進行職務監督處分，法務部21日回應，法務部爭取檢察官施打公費疫苗，是依程序函請中央流行疫情指揮中心同意，並依指揮中心之回復處理。至於個別地檢署與當地縣市政府申請結果，是屬於縣市政府權責，法務部表示尊重

法務部因檢察官、書記官及法醫等人負責相驗外勤工作，為擔心成為防疫破口，並保障相關人員安全，積極向中央流行疫情指揮中心爭取將外勤檢察官等人列為施打疫苗的第二順位，獲指揮中心正面回應。指揮中心15日宣布，負責司法相驗外勤工作的檢察官等人員，施打疫苗排在第二順位。

但當地地檢署忙著造冊，準備讓檢察官等人員施打疫苗之際，台南地檢署卻被爆料超前部署，包括檢察長葉淑文、全署檢察官上百人早已施打。但台中地檢署檢察官洪佳業認為檢察長並非外勤相驗檢察官，疑藉特權優先打疫苗，今擬定出刑事告發狀，並具名PO上檢察官內部論壇網站，要求法務部及高檢署對葉淑文進行職務監督處分。

對此，法務部回應，法務部爭取檢察官施打公費疫苗，係依程序函請中央流行疫情指揮中心同意，並依指揮中心之回復處理。至於地檢署與當地縣市政府申請結果，係屬縣市政府權責，法務部表示尊重。