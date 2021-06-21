美國援助250萬劑莫德納疫苗，不分藍綠都對美國表達感謝，但這似乎給了親綠的「側翼網軍」底氣，近日開始又在網路上出沒，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗質疑，原本不敢吭聲的「側翼蟑螂傾巢而出」，謝謝美援之餘，還不忘回擊國民黨，好像忘了至今仍鬧疫苗荒，都是誰的錯？且意圖明顯，就是要拉前總統馬英九來救援蔡英文總統。

國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗。（圖／取自楊植斗臉書）

楊植斗21日在臉書發文表示，側翼借題發揮，用美援疫苗搏聲量，以基進黨和時代力量為最。

第一、基進黨翻出八八風災，說馬英九當初曾擋國際援助，對美援「已讀不回」。

楊植斗駁斥，事實卻是，八八風災後，因為不知道災區缺乏那些物資，難以與國外對口，外交部先給外館一道電文：「歡迎捐款，婉謝物資與救援團隊」，以捐款為優先。馬總統在知情之後，也立刻檢討，聯繫世界各國的救援團體共同搶救。

八八風災的復原，顯示了台灣政府跟世界的緊密連結，不僅美國軍機破天荒來台支援，中國大陸也捐款近40億新台幣，災難面前，沒有政治。今天基進黨拿八八風災來作文章，馬政府婉謝美援兩天，被民進黨罵到臭頭；民進黨從去年東洋破局至今，擋疫苗七個月，基進黨有罵過一句嗎？

第二、 時力前外交官，怒嗆馬英九外交乞丐。

楊植斗指出，羅智強發文，罵民進黨政府是疫苗乞丐，前外交官劉仕傑則怒嗆馬英九總統，「接受九二共識，讓台灣一邊向中共磕頭，一邊參加國際組織」，還酸馬總統這種行為「是不是外交乞丐？」

楊植斗痛批，劉仕傑的外交常識不足，九二共識是由我國與對岸共同提出，不但沒有被迫接受的問題，兩岸還在此基礎下對話、合作，更讓我們能夠挺直腰桿，參與國際活動。而現今的臺灣，連WHA都進不去，只能拜託友邦替我們發聲。兩相對比下，馬英九跟蔡英文，誰更像外交乞丐？

他指出，現今臺灣的狀況超詭異，明明買得起也買得到疫苗，卻要跟其它一樣困難的國家搶美國的疫苗額度。劉仕傑批羅智強公開羞辱美日兩國，我倒想問問這個乞丐政府，因為護航高端，已經死了多少國人？又要犧牲多少外國百姓？

楊植斗強調，很慶幸，劉仕傑已不在外交崗位上，只能當側翼蟑螂，否則以他這樣的專業，國家只能繼續當外交乞丐。最近側翼的意圖明顯，就是要拉馬英九來救援蔡英文，轉移政府防疫不力的焦點。