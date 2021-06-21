根據水利署統計，兩天豐沛降雨可望讓全台水庫進帳6788萬噸。水利署副署長王藝峰今天表示，研判明天將有更大雨勢，盼有效挹注曾文、烏山頭、德基等目前尚未滿庫的水庫，進一步穩定全台水情。

另外，外界關注二期稻作供灌事宜，王藝峰表示，主要水庫灌區包含曾文、烏山頭、石門水庫，以及德基下游集水區等，以上蓄水狀況均會密切注意，並於明天旱災中央災害應變中心會議進行相關討論。

中央氣象局表示，今天受西南風影響，苗栗以南都有明顯降雨，彰化、南投都出現逾300毫米累積雨量；滯留鋒影響最顯著的時間是22、23日，主要降雨區域為西半部和東北部。

王藝峰指出，今天受惠梅雨鋒面由北往南、加上西南風灌入南部地區，全台皆有降雨，不只南部水庫挹注顯著，中北部集水區也有一定程度的雨量進帳。

他進一步表示，依據中央氣象局研判，明天將有較大雨勢，水利署會持續保持警覺性，盼降雨有效挹注目前尚未滿庫的水庫，例如霧社、德基、曾文、烏山頭和牡丹水庫；同時以不致災為原則，落實防汛相關作業。

根據水利署最新數據，昨天至今天下午4時，全台水庫預估入帳6788萬噸，其中曾文、烏山頭合計5400萬噸最豐，蓄水率提升近7%；蘭潭、仁義潭、南化、牡丹水庫共進帳345萬噸，南化水庫存量更是已達滿水位。

王藝峰解釋，隨著南化水庫已經滿載，現在只要超過每天送至水公司的用水量，多餘的水便會採取自由溢流方式宣洩，流入曾文溪。

另外，由於南化水庫蓄水率已達標，甲仙堰自19日11時30分停止引水給南化水庫，轉而流入高屏堰，供給高雄用水。

至於中部水庫，以湖山水庫雨量最多，預計進帳360萬噸；明德和鯉魚潭水庫分居降雨2、3名，共帶來逾300萬噸降雨效益；日月潭、霧社水庫合計也有200萬噸入庫。

這兩天北部水庫雖無明顯進帳，但綜觀桃園、新竹等水情橙燈區的主要集水區，石門水庫存量已從5月底的1成回升至55%，寶山、寶二水庫蓄水率也大幅攀升至76%，遠離梅雨前的個位數窘境；各地水情燈號是否調整，明天水情會議也會一併討論。