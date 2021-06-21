隨著全球經濟復甦、對商品需求大增下，亞洲至歐美航線貨櫃需求暴增、運費被迫不斷上揚，但在全球最繁忙之一的國際貨櫃港深圳鹽田碼頭，在近期廣東疫情重燃之下，鹽田港處理貨物速度大幅放緩，已經導致許多零售商品延遲交貨，亞馬遜每年最重要的Prime Day購物日將在6月21、22日舉行，恐成為首波衝擊對象。

據華爾街日報先前報導，鹽田港傳出碼頭作業人員染疫，導致港口運輸作業幾乎停擺，給國際航運業帶來更大的壓力。航運分析機構Vespucci Maritime分析師詹森Lars Jensen認為，此次鹽田港塞船造成的貿易影響已超過3月蘇伊士運河發生的長賜輪事件。

亞馬遜為期2日的Prime Day，據CNBC報導，市場研究機構eMarketer估計，今年Prime Day期間美國電商營業額將年增17.3%、達121.8億美元，光是亞馬遜就占73.1億美元，估計年增18.3%。美國零售業龍頭沃爾瑪預估拿下市占率第二，占整體7%，隨後的為eBay、蘋果、Home Depot等。

摩根大通分析師Christopher Horvers和Doug Anmuth指出，亞馬遜的網站成交金額成長速度，快過最大競爭對手沃爾瑪，亞馬遜有望在2022年超越沃爾瑪，成為全美最大零售業者。

然而，面對即將到來的購物節，許多從大陸工廠進口的商品的賣家卻擔憂無法如期到貨。全球貨櫃龍頭馬士基 (Maersk)先前就警告，鹽田港影響正在恢復，已經來到較正常期的45%，代表每艘貨櫃輪的平均等待時間仍達16天。

鹽田港官方強調，運作能力已恢復70%，但最快要等到6月底才有可能完全恢復正常。

美國國家零售業聯盟 (NRF) 供應鏈及海關政策副總裁 Jonathan Gold指出，在1600多家成員當中，有超過3分之2的供應鏈被迫延後2~3周，並呼籲美國總統拜登對於港口問題有所行動。Freightos也針對177家在亞馬遜銷售商品的店家進行調查，有超過75%仍面臨供應鏈斷鏈問題，另有近半數受訪者指出，隨著貨運交付時間延遲，預料在Prime Day購物到貨可能會有庫存短缺問題。