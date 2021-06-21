英倫天后潔西J（Jessie J）擁有〈Price Tag〉、〈Domino〉和〈Bang Bang〉等多首膾炙人口的歌曲，更在2018年時登上大陸音樂節目《歌手2018》，以超凡的演唱功力驚豔眾人，技壓群雄拔得頭籌，同年也曾來台開唱。她在本月推出睽違近3年的全新個人單曲〈I Want Love〉，再度展現高音鐵肺絕技，但她隨後卻在IG發長文自曝聲帶長繭，錄製完成至今仍無法好好演唱這首歌。

潔西J表示2月開始覺得喉嚨有灼熱感，原先以為只是因為過度錄音所以不以為意，後來情況並未好轉去看醫生，才被告知可能是因為去年開始她罹患梅尼爾氏症而服用類固醇，才引發了胃食道逆流以及聲帶長繭的現象。期間她看了不同醫生以及嘗試藥物和物理治療，她說：「直到現在我每天都還是很痛苦！讓喉嚨多休息、少唱歌就能讓繭消失，但每一個醫生都告訴我，如果我一唱歌，尤其是〈I Want Love〉這首歌，聲帶問題就會再次復發。」

同時也貼出一段哽咽演唱〈I Want Love〉的影片，並寫道：「我的聲音治療師請我要錄一小段輕聲唱歌的影片給她，當我感受到自己唱歌時如此脆弱的模樣，忍不住哭了。自從〈I Want Love〉錄製完成後，我就一直因為聲帶問題而無法唱它。不能唱歌真的太困難了，那對我來說是最幸福的事。」她也向粉絲喊話：「我知道我必須對自己也對你們誠實，相信有你們的支持和愛能讓這些苦痛更快過去。不論有多煎熬，我都會展現最真實的樣貌，因為勇敢展現脆弱的一面也是很重要的。」底下也湧入數千則粉絲暖心打氣留言，祝福天后早日康復，再展爆發力十足的好歌喉。