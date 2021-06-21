在經濟逐漸解封的趨勢下，各國通膨超乎預期其實並不讓人意外，但聯準會在上週利率會議釋放可能提早退場的訊息，反而讓市場開始出現激烈波動。受此影響，外資在上週幾乎全面撤出亞洲股市，就連大陸與印度這種連續多週吸金的股市也不免受到衝擊，台灣與韓國股市同樣也遭受外資賣超的壓力，僅有越南一地吸引外資買超。

根據統計，外資上週對大陸與印度股市分別賣超了7.82億美元與0.42億美元，中斷了兩地股市分別連續吸金9周與5周的紀錄，股市也分別下挫2.34％與0.25％。進一步來看，大陸股市在上週的下跌反而是受到通膨超乎預期的影響，其中PPI受國際大宗商品價格上揚的影響大幅，年增率達9％，創逾12年來新高，使得市場開始討論大陸是否會因此收緊貨幣政策的可能性。

另外，外資上週對台股也賣超了8.98億美元，賣超金額居亞股之冠，且對韓國股市也同步賣超了5.9億美元。不過，由於六月已進入亞洲股市的配息旺季，所以儘管外資淨流出台韓股市，但兩地指數仍分別小漲0.61％與0.57％，顯示資金對當地高股息等價值股的青睞。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，雖然截至6月18日止，美國十年期公債殖利率進一步從1.50％下降到1.44％，但由於美國經濟復甦持續，所以預期到今年底之前，美國十年期公債殖利率可望在1.8～2.2％區間震盪，所以通膨仍將橫跨整個第三季，成為市場上最關注的議題。

林雅慧表示，通膨預期的升溫已讓聯準會公開表示提早退場的可能性，不過即使如此，仍不會改變風險性資產利多的趨勢，因為當前美國的實質利率依然偏低，所以就算聯準會提早退場，但在景氣擴張與企業獲利的加持下，美股仍可望重複2013年聯準會退出QE的經驗，繼續開啟另一波新的牛市。

摩根太平洋科技型產品經理張致寧表示，上週大陸官方公布最新的通膨數據，其中CPI（消費者物價指數）年增率為1.3％，為近八個月新高，但PPI（生產者物價指數）的年增率卻高達9％，是2008年9月以來的新高，顯示大陸當地也出現物價蠢蠢欲動的現象；不過，在主要新興經濟體中，大陸的CPI、PPI與企業未來12個月的EPS均呈現高度連動狀態，顯示上游價格的上漲，反而可以增加大陸週期性產業的獲利，如原物料、能源與金融等皆可受惠。

張致寧指出，自二月以來的修正後，大陸股市的估值已重新回到吸引人的狀態，今年前五月北向淨買入金額不但已逼近去年全年流入總額，滬深兩市的融資餘額與公募基金的募集規模也顯著回升，這些指標都代表散戶信心好轉，這些因素皆有利於大陸股市的長期投資。