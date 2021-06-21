民進黨立委高嘉瑜捲入小禾馨診所喬疫苗風波，引起各界關注。同黨台北市議員王世堅今日在議會質詢台北市長柯文哲時直言，高嘉瑜不是柯P的好朋友嗎？並指他不應該背棄朋友、撕裂人性，同時王世堅還批評柯文哲，「得了意，就忘了形；說你胖，你就喘」，而面對王世堅的砲轟，柯文哲還愣住歪頭想了一下。

王世堅今天下午在議會質詢柯文哲時表示，這次疫情，讓大家看到人性善良無私的一面，當然也看到極少數人，邪惡自私的一面，「本來這段時間一開始，社會多數都很肯定你醫療公衛的專業，我也誇講過你幾次，不過你的個性就是這樣，一被誇，尾椎就翹起來；得了意，就忘了形；說你胖，你就喘」，這時柯文哲似乎愣住，並歪頭思考了一下。

王世堅直言，上個禮拜打疫苗，你們先是說市府被突襲了，說市府節奏被打亂，但在大家看來就是8個字，「準備不足，人仰馬翻」，然後你還怪罪長輩，那麼早來幹什麼。而這幾天更讓王世堅不解的是，「我看到你這個做法，這叫撕裂人性，你怪罪衛生局，來拯救柯文哲，用小禾馨來轉移好心肝」。

王世堅更質疑，高嘉瑜委員當初接受請託的時候，她是繫念著懷孕的婦女同胞們 還有剛出生的小嬰兒們，應該要被保護，所以和衛生局用商量的方式，「我不懂的是，你跟她是好朋友，當然這是你們的事，你跟他是好朋友，這最起碼的人性，社會上有一句話，豬會殺，狗不會殺，這你懂嗎？」

王世堅指出，今天小禾馨有做出解釋，他希望柯P要求政風處，將他們解釋查的一清二楚，如果小禾馨事為了保護懷孕的婦女和剛出生的小寶寶，所以需要讓醫療人員、護理人員、工作人員都趕快施打疫苗來保護他們，這是正確的。

王世堅也說，自己對柯P還有一些期待，畢竟柯是多數台北市民選出來，是首都台北市長，「所以我期許你，做一個高尚的人，不要做那種撕裂人性的事情，最起碼大家都知道高嘉瑜是你柯文哲的好朋友，不應該背棄朋友」。