《大嘻哈時代》唐仲彣。（MTV提供）

台視、MTV首檔嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》，自12日播出首集後，即在網路引發超高討論度，在收視表現也越來越亮眼，特別吸引了35-49歲男性族群收看，收視高達0.85，讓原本沒有關注嘻哈音樂的觀眾，透過節目也能慢慢感受到嘻哈的魅力，而在OTT平台my Video也同樣持續蟬聯排行榜冠軍，證明「台饒文化」已掀起熱潮。

節目播出後，網友對於評審賽制、播出消音、歌詞打馬賽克等皆有質疑，認為這些舉動已有違饒舌精神，面對種種質疑，製作單位在第一時間即給予回應：「節目的初衷就是希望能讓更多觀眾注意到饒舌音樂，並將台饒文化介紹給更多從未接觸過嘻哈的觀眾，讓他們有更深度的認識。」

上週隨著「100秒晉級賽」進入白熱化，選手們紛紛拿出看家本領，展現最強實力，就是為了要獲得晉級賽的門票，其中台灣嘻哈團體「臭屁嬰仔」一出場的專業表演，讓評審、台下選手們驚呼連連，也被網友大讚「不虧是出道過的職業嘻哈團體」。還有跟高爾軒一同組團的製作人唐仲彣，熊仔讚美唐仲彣身為製作人在不同段落有不同編曲都安排得很好，同為製作人的剃刀蔣更嚴格點出製作人身兼歌手應該要更了解自己適合的歌曲與呈現方式，要更有自我的特色。

而本集中大魔王等級的還有SOWUT，他以前曾經參加過《超級偶像》，後來轉戰嘻哈音樂，以狂放不羈的饒舌風格深受年輕人喜愛，一開口就讓台下所有參賽者起立，嗨翻比賽現場，更被剃刀蔣讚美將會是台灣最強的饒舌歌手。經過海選與100秒搶進賽的評選後，主持人J.Sheon表示透過比賽才知道原來台灣有這麼多熱愛饒舌的人，令人感動，導師熊仔也說這次參賽者的水準出乎他意料的高，大支則表示100秒搶進賽的66位選手帶給他新的衝擊，也讓比賽變得好玩有看頭。