李沐（左）、周興哲因拍攝《我吃了那男孩一整年的早餐》，建立了好友誼。（華映提供）

校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》改編自2015年轟動Dcard的真實愛情故事，一段因早餐而展開的青澀初戀，在成功的小說化之後，改拍成電影躍上大銀幕，「情歌小天王」周興哲首次跨界參與電影，攜手金鐘獎最佳新人李沐，以及宋柏緯、何思靜、婁峻碩、林鶴軒（大鶴），電影雖已順利在疫情爆發前殺青，因拍攝該片建立好友誼的演員們，還是特別為在22日過生日的周興哲拍攝慶生小短片，也許願電影在明年上映時能大賣。

該片一路從屏東、台中到台北，從南到北進行拍攝，演員們也拍出好交情，大鶴上周在直播透露，開拍前大家一起吃羊肉爐培養默契，周興哲當時便大方買單，拍攝期間除了請大家吃屏東知名的豬腳，還直接把知名的文青風豆花店請到現場，慰勞辛苦的劇組。得知電影殺青不久便是周興哲的25歲生日，李沐、宋柏緯、何思靜、大鶴及婁峻碩特別錄製了生日祝賀小短片，當作是上周〈怎麼了〉成為周興哲第4首在YouTube點擊破億的大禮外，另一份意外的驚喜，

慶生影片加上幕後花絮照，可以看出拍攝現場的氣氛相當融洽，而每個人的祝福風格也不同，和周興哲有最多對手戲的李沐，非常俏皮送上生日祝福，更祝平日喜歡打高爾夫球的他可以打出72桿的超厲害成績，和壽星本人同樣有歌手身分的宋柏緯和婁峻碩則是笑說：「真的沒想到竟然是在電影演出上，先和周興哲有了合作。」也期盼將來彼此能在音樂上有不同的合作火花。